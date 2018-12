Linz (www.anleihencheck.de) - Der US-Dollar leidet unter nachlassenden Zinsfantasien, nachdem sich zuletzt mehrere Notenbank-Vertreter für das kommende Jahr "schaumgebremst" geäußert haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aus heutiger Sicht könne von 1 bis 2 US-Zinserhöhungen für 2019 ausgegangen werden. Stelle sich die Frage, warum der Euro von dieser Situation nicht mehr profitieren könne? Die Antwort: Mit den Belastungsfaktoren rund um den Euro-Raum (vor allem Brexit und Italien) habe die Dollar-Schwäche momentan ein geeignetes "Gegengewicht". Insofern halte sich die Bewegung derzeit in Grenzen - EUR/USD schaffe es kaum, die relevanten Chartmarken um 1,1300 (nach unten) sowie 1,1500 (nach oben) zu testen. Allerdings: im Jahresendmarkt werde der Handel illiquider (dünner), was zu entsprechend hohen Schwankungsbreiten führen könne. Im Laufe der Dezember-Tage könnte also wieder Schwung in die Sache kommen. Die EUR/USD-Trading-Range für heute betrage 1,1300 bis 1,1500. (03.12.2018/alc/a/a) ...

