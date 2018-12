Europäische Aktienrallye nach "Waffenstillstand" zwischen den USA und China DE30 eröffnet mit enormen bullischen Gap (knapp 200 Punkte) Auto- und Tech-Branche steigen am Montagmorgen

Weltweit haben sich risikoreiche Anlagen erholt, da die zwischen China und den USA getroffene vorläufige Vereinbarung zum Handel die Stimmung deutlich verbesserte. Die wichtigsten europäischen Aktienindizes eröffneten am Montag deutlich höher, nachdem auch während der Asien-Sitzung deutliche Kursgewinne erzielt wurden. Deutsche und italienische Aktien gehörten in den ersten europäischen Handelsminuten zu den stärksten Werten, während spanische Aktien am meisten zurückblieben. Raffinerie- und IT-Unternehmen stiegen am Montagmorgen in die Höhe, während Versorgungsunternehmen die kleinsten Gewinne aufwiesen.

Der DE30 ist einer der stärksten europäischen Aktienindizes. Er eröffnete mit einem beeindruckenden bullischen Gap von knapp 200 Punkten und könnte das Swing-Level bei 11.650 Punkten in Angriff nehmen. Die Anleger dürften dank der Deeskalation beim Handelskonflikt zwischen den USA und China den ganzen Tag über eine positive Stimmung erwarten. Quelle: xStation 5 Die Märkte verarbeiten immer noch die neuen Entwicklungen im internationalen Handel, die sich aus dem G20-Treffen vom vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...