Berlin (ots) - Die ELVIS AG ist neuer Partner der Mittelstandsallianz des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW). ELVIS vertritt die Interessen mittelständischer Frachtführer und Ladungsspediteure. Mittelstandspräsident Mario Ohoven: "Der Bereich Logistik, insbesondere der LKW-Transport ist für den Mittelstand von großer Bedeutung. Hier wird es in den kommenden Jahren erhebliche Veränderungen geben - deshalb freuen wir uns sehr über einen starken Partner in diesem Bereich."



"Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Mit Unterstützung der Mittelstandsallianz können die Interessen der mittelständischen Wirtschaft wirksam vertreten werden. Wir freuen uns, dass wir die Anliegen des kleinteiligen LKW-Transportmarktes nun mit einer gemeinsamen Stimme in Berlin vertreten können" meint dazu der Vorstandsvorsitzende der ELVIS AG, Jochen Eschborn. Mit diesem Schritt erweitert der Verbund das eigene Netzwerk um einen direkten Kontakt mit den politischen Entscheidungsgremien in Berlin.



http://www.elvis-ag.com



Die Mittelstandsallianz vereint mittelständisch geprägte Branchenverbände, die sich unter dem Dach des BVMW gemeinsam für eine mittelstandsfreundliche Gesetzgebung einsetzen. Die Teilnehmer der Mittelstandsallianz eint der Wille, die für den Mittelstand dringenden Themen mit einer Stimme in die Politik zu tragen. Mit insgesamt 34 Verbänden vertritt die Mittelstandsallianz über 650.000 Mitglieder.



OTS: BVMW newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51921 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51921.rss2



Pressekontakt: BVMW Pressesprecher Eberhard Vogt Tel.: 030 53320620 Mail: presse@bvmw.de