CeoTronics AG: Vorläufige Konzernzahlen nach 6 Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019

Vorläufige Konzernzahlen nach 6 Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019

Umsatz erwartungsgemäß bei ca. EUR 7.6 Mio. // Auftragsbestand mit ca. EUR 21.9 Mio. enorm hoch // verbesserte Auftragsstruktur

Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication verzeichnete für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von ca. EUR 7,6 Mio. Die Umsatzentwicklung entspricht, angesichts der Gründe für die fast viermonatige und mittlerweile beendete Kurzarbeit, den Erwartungen. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2018/2019 sollte der Umsatzrückgang mehr als nur aufgeholt werden können.

Der konsolidierte Auftragsbestand zum 30. November 2018 in Höhe von ca. EUR 21,9 Mio. erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 274%. Der konsolidierte Auftragseingang beläuft sich für das Geschäftsjahr 2018/2019 (ytd) auf ca. EUR 22,1 Mio. und hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ca. 129% erhöht.

CeoTronics hatte geplant, im Geschäftsjahr 2018/2019 den Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr zu steigern und ein positives Konzernergebnis zu erreichen. Mit der Veröffentlichung der endgültigen und detaillierten Halbjahreszahlen 2018/2019 voraussichtlich Anfang Februar 2019 wird die Umsatz-/Ergebnisprognose konkretisiert werden.

"Das Auftragsbestandsniveau und die Auftragsstruktur haben sich gegenüber den Vorjahren stark positiv verändert. Der aktuelle Auftragsbestand ist geprägt von einem extrem hohen EUR-Volumen, von einer höheren Anzahl an größeren Projekten und vor allem davon, dass viele Aufträge über einen längeren Zeitraum in mehreren Lieferlosen und/oder mit mehreren Leistungs-Milestones (teils inkl. vorgelagerter Entwicklung, Zertifizierung/Zulassung, etc.) abgewickelt werden. Mit diesem sozusagen nachhaltigen Auftragsbestand konnte sich die CeoTronics AG eine längerfristige Grundauslastung erarbeiten und die Voraussetzungen für eine möglichst kontinuierliche positive Geschäftsentwicklung - spätestens ab dem Geschäftsjahr 2019/2020 - schaffen.", teilte der Vorstand Thomas H. Günther mit.

Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.