BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Mittwoch persönlich an der Trauerfeier für den verstorbenen US-Präsidenten George H. W. Bush teilnehmen. Das teilte ihr Sprecher Steffen Seibert mit. Merkel werde dazu am Dienstag in die USA reisen. Sie hatte Bush senior bereits in einem Kondolenzschreiben als einen Garanten des transatlantischen Verhältnisses gewürdigt. Sie bezeichnete ihn als "Glücksfall der deutschen Geschichte". Merkel betonte in dem Schreiben an US-Präsident Donald Trump: "Wir Deutschen haben in seiner Präsidentschaft die Kraft und Verlässlichkeit der deutsch-amerikanischen Freundschaft erlebt." Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben. Er amtierte von 1989 bis 1993 im Weißen Haus.

December 03, 2018 05:48 ET (10:48 GMT)

