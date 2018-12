Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach dem ASH-Kongress (American Society of Hematology) 2018 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Während des weltweit führenden Kongresses über Blutkrebserkrankungen habe der Schweizer Pharmakonzern sein Portfolio samt des neuen Arzneistoffes Venetoclax vorgestellt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Daten hätten die starke Pipeline von Roche in diesem Bereich verdeutlicht und erschienen vielversprechend./ck/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-12-03/12:28

ISIN: CH0012032048