Aktien aus dem Technologiesektor sind am Montag gesucht. So legten Infineon im Dax um 5,7 Prozent zu und im MDax verteuerten sich die Papiere des Wafer-Herstellers Siltronic sogar um 7,2 Prozent. Im SDax zählten mit RIB Software , Aixtron und Dialog Semiconductor ebenfalls Papiere aus dem Sektor zu den größten Kursgewinnern.

Die Kursaufschläge sind Beobachtern zufolge Ausdruck einer generell wieder deutlich steigenden Risikoneigung an den Börsen. "Ein vorübergehendes Aussetzen des Handelskriegs zwischen den USA und China reicht aus, um an den Märkten weltweit eine Risiko-Rally auszulösen", sagte Analyst Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Mit den Automobilherstellern und den Rohstoffproduzenten waren am Montag zwei weitere als risikoreich geltende Aktiensektoren gesucht./bek/she

