Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 4,80 auf 4,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2019 dürfte das erste Jahr sein, in dem die 5G-Technologie mit Fokus auf den drahtlosen Festnetz-Breitbandzugang im heimischen Umfeld zunehmend eingesetzt werden dürfte, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie zu Netzwerkausrüstern. Vor allem Unternehmen wie Nokia, Ericsson oder auch Verizon sollten davon profitieren./ck/gl Datum der Analyse: 02.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-12-03/12:31

ISIN: FI0009000681