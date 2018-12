Zürich (awp) - Das Medienunternehmen Ringier erwirbt eine Minderheitsbeteiligung am Berliner Start-Up BOT Labs. Dieses entwickle auf Basis von Blockchain technologische Innovationen für Unternehmen und biete Kooperationsmodelle an, teilte die Gesellschaft an. Zum Umfang der Beteiligung und zum finanziellen Engagement wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...