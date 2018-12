(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Kostenloses Live-Webinar zur Digital-Signage-Software Signapps-Express

Schwentinental 01.12.2018 19:12

IAdea Deutschland, führender Anbieter von [url=https://www.digitalsignage.de/digital-signage-software.html]Digital-Signage[/url]-Plattformen für Unternehmen, kündigt die native Unterstützung seiner Content-Management-Software "SignApps Express" aus der Amazon-Cloud an. Dadurch lassen sich sämtliche Smart-Signboards und Media-Player sowie Videowalls von IAdea direkt aus der AWS-Cloud verwalten, überwachen und Inhalte steuern.

SignApps-Express ist das umfangreiche Content-Management-System (CMS) von IAdea Deutschland, welches sämtlichen Hardware-Plattformen kostenfrei beiliegt. Damit lassen sich im lokalen drahtgebundenen oder WiFI-Digital-Signage-Netzwerk sowohl alle Signboards der XDS-Serie als auch Media-Player-Serie der XMP-Serie sowie zertifizierte Thrid-Party-Appliances zentral verwalten, überwachen und Digital-Signage-Inhalte steuern. Mit der neuesten Version von SignApps Express ist dies nun auch direkt aus der Cloud heraus möglich.

SignApps Express aus der Amazon-Cloud

Für die Bereitstellung der zentralen Verwaltungs-, Überwachungs- und Steuerungsfunktionen hat IAdea nicht nur das eigene CMS für die Cloud adaptiert, sondern ebenfalls seinen intelligenten Device- und Management-Service "IAdeaCare", der den 24/7-Betrieb von Digital-Signage-Lösungen sicherstellt. Die Cloud-Variante von SignApps-Express ermöglicht so zentrale Firmware-Updates, Konfigurationsmanagement und Troubleshooting aus der Ferne. Dadurch sind Techniker und Administratoren in den IT- oder Audio-Visual- (AV-)Teams von Unternehmen, Integratoren oder Systemhäuser in der Lage, mittels vorrausschauenden Analysen den unterbrechungsfreien Betrieb von Digital-Signage-Lösungen rund um den Globus sicherzustellen.

Aufgrund der zusätzlich verbesserten Performance und Usability von SignApps-Express steigt nicht nur die Produktivität, sondern Inhalte lassen sich noch schneller erstellen und über mehrere Geräte hinweg mit drastisch reduzierter Latenz ausspielen und verifizieren.

Die Stärken von "SignApps-Express", die ab sofort auch die Cloud-Lösung auszeichnen, sind die generelle Unterstützung von HTML5 und SMIL. Damit lassen sich die darzustellenden Inhalte individuell anpassen und personalisieren. Mit diesen Technologien können Signboards und Media-Player eine große Bandbreite von Inhalten anzeigen, wie Bilder, Videos, Grafiken und hochwertige Schriften. Durch die Nutzung von Javascript ist es auch möglich, dynamische Inhalte wie Daten aus einer Live-Datenbank oder einem Feed beziehungsweise aus den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen anzuzeigen.

"Die Stärken unserer Content-Management-Lösung SignApps-Express gepaart mit unserem intelligenten Device und Managementsystem IAdeaCare erlaubt nicht nur unseren Kunden die zentrale Verwaltung, Überwachung und Steuerung des kompletten Digital-Signage-Netzwerks aus der Cloud, sondern ermöglicht auch Integratoren und Systemhäusern neue Geschäftsmodelle in puncto Managed-Services," erläutert der Kieler Unternehmer Dipl.-Kfm. [url=https://www.pressebox.de/redirect/ext?tu=https%3A%2F%2Fwww.xing.com%2Fprofile%2FBjoern_Christiansen&rp=wzFt39ZQUl%2FDKvDyoFZ5T2iP5gPgKtLXsQ7uhzMCPoI%3D]Björn Christiansen[/url], geschäftsführender Gesellschafter von [url=https://www.digitalsignage.de/digital-signage-software.html]IAdea[/url] Deutschland.

Lizensierung von SignApps-Express aus der Cloud

Die Cloud-Variante von SignApps-Express ist zwar nicht kostenfrei, dennoch preislich sehr attraktiv. Die Jahreslizenz einschließlich 10 GByte Speicher liegt pro zu verwaltendes Gerät aus der Cloud bei 60 Euro. IAdea Deutschland bietet zudem eine 1-monatige Testphase von bis zu fünf Geräte an.

Live-Webinar zur Digital-Signage-Software Signapps-Express

IAdea Deutschland offeriert ein geführtes Live-Webinar für SignApps-Express. Für Käufer und Interessenten ist dieses persönliche Webinar kostenfrei. Eine Anmeldung zum Live-Webinar kann unter der Webseite [url=https://www.digitalsignage.de/digital-signage-software.html]https://www.digitalsignage.de/digital-signage-software.html[/url] vorgenommen werden.

Boilerplate:

Digital Signage ist unsere Sprache - und das weltweit.

Seit 2000 ist IAdea DER anerkannte Pionier auf dem globalen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen erzeugt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf internationale Partnerschaften ist es IAdea gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf diversen Märkten ein global agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls weltweit ansprechbar ist.

Wir, die IAdea Deutschland GmbH als europäische Distribution, vertreiben die Technologie des führenden Digital Signage-Herstellers mit einem europaweiten, technischen Support, der auch Großbritannien einschließt. In unserem Hamburger Demo-Center zeigen wir Ihnen gern, was Sie von uns erwarten können. Sprechen Sie uns an!

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

… hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. IAdea's Digital Signage Produktlinie hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

* Name: Simon Brandt

Abteilung:

Zuständig:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2018 06:13 ET (11:13 GMT)