Der Vizepräsident der EU-Kommission Andrus Ansip stellt am Mittwoch einen europäischen Aktionsplan zu KI vor. Im Interview spricht er über Deutschlands Strategie, Datenschutz und ethische Prinzipien.

Vizepräsident Ansip, kann Europa in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) die USA und China überhaupt noch einholen?Wenn wir uns die Mittel ansehen, die für KI zur Verfügung stehen, haben sich andere in den vergangenen Jahren tatsächlich besser aufgestellt. 2016 haben wir in Europa drei bis vier Milliarden Dollar investiert, in Asien wurden dagegen 7 bis 12 Milliarden Dollar investiert und in den USA 15 bis 23 Milliarden Dollar.

Deutschland hat gerade angekündigt, zwischen 2019 bis 2015 drei Milliarden Euro für KI zur Verfügung zu stellen. Reicht das angesichts des Rückstands aus?Mit einer halben Milliarde Euro im Jahr lässt sich durchaus etwas machen. Es handelt sich um Steuergeld, wir gehen davon aus, dass damit private Investitionen in Gang gesetzt werden. Und die deutsche Strategie erkennt ja klar an, dass sich beispielsweise beim Zugang zu Daten etwas tun muss.

Hinkt Europa bei diesem Thema nicht auch hoffnungslos hinterher?Für Chinesen ist es viel leichter als für uns, ein Gesichtserkennungssystem zu entwickeln, das auf KI basiert. In China stehen 1,3 Milliarden Bilder zur Verfügung und können leichter genutzt werden als hier, weil es keine Datenschutzregeln gibt, die mit den europäischen vergleichbar wären. In Europa würde niemand das chinesische Punktesystem akzeptieren, bei dem die persönliche Zukunft vom Wohlverhalten in der Vergangenheit abhängt. Und in den USA haben die die großen Dienstanbieter wie Google, Facebook, Amazon riesige Datensätze, mit denen sie Computer füttern und diese damit lernen können. Und trotzdem möchte ich betonen: Bei KI, die auf niedrigen Datenvolumina beruht, ist ...

