DAX - G20-Gap zum Wochenstart

Der DAX startet nach versöhnlichen Kommentaren im Handelsstreit zwischen China und den USA mit einer ordentlichen Aufwärtskurslücke in die neue Handelswoche und steigt zeitweise über 11.550 Punkte. Damit eröffnet das deutsche Börsenbarometer genau wie in der Vorwoche mit einem Aufwärtsgap am Montag.



Nach dem Gap vom vergangenen Montag kam im Anschluss nicht mehr viel von den Bullen, fast die gesamte Woche über ging es gen Süden. Dies muss in den kommenden Handelstagen nicht zwingend der Fall sein. Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass in den kommenden Handelsstunden eine technische Korrektur zurück in den Bereich um 11.400 Punkte einsetzt.

Dort bietet sich dann unter Umständen ein Longeinstieg an. Dies ist unter CRV-Aspekten auf aktuellem Niveau nicht möglich. Allen Tradern einen guten Start in die neue Woche.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2018 - 03.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 03.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

