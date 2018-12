Mit einer Erleichterungsrally dürfte die Wall Street zu Wochenbeginn in den Handel starten. Hintergrund ist, dass sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping darauf verständigt haben, neue Strafzölle vorerst für 90 Tage auszusetzen. Zudem hat China nach Angaben von Trump zugesagt, Zölle auf US-Autos "zu reduzieren und abzuschaffen". Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 1,8 Prozent zu.

"Für den Moment sind die Verschiebungen gute Nachrichten. Soweit ernsthafte Gespräche zwischen den USA und China möglich sind, können die Zölle auf unbestimmte Zeit verschoben werden", sagte Volkswirt Stephen Gallagher von der Societe Generale. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, denn der "kurzfristige Waffenstillstand" bedeute auch, dass die großen Differenzen zwischen beiden Ländern bis auf weiteres ungelöst bleiben.

Derweil ziehen die Ölpreise deutlich an, nachdem sich Russland und Saudi-Arabien auf dem G20-Gipfel im Grundsatz auf eine Förderkürzung verständigt haben. Russland habe aber noch nicht entschieden, wie stark man die Produktion kürzen werde, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin. Zudem blicken die Investoren mit Spannu8ng auf das Opec-Treffen im Wochenverlauf und welche Maßnahmen dort beschlossen werden. Die global gehandelte Sorte Brent steigt um 4,0 Prozent auf 61,83 US-Dollar.

Konjunkturseitig steht der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe für November in zweiter Lesung an. Im ersten Ausweis lag der Index bei 55,4. Im Vormonat notierte er bei 55,7. Zudem wird der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe ebenfalls für den Monat November publiziert. Hier wird ein Anstieg auf 57,9 Punkte nach 57,7 erwartet. Auf der Agenda stehen auch die Oktober-Daten zu den Bauausgaben.

Unter den Einzelwerten steigen die Aktien des Chip-Herstellers Qualcomm vorbörslich um 3 Prozent. Für den Konzern ist eine Übernahme des niederländischen Halbleiterspezialisten NXP vom Tisch. Die Signale, dass die Chinesen jetzt eventuell bereit wären, die Transaktion zu bewilligen, kommen damit zu spät. Im Sommer hatte Qualcomm die 44 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme abgeblasen, nachdem die chinesische Kartellbehörde nicht rechtzeitig die Erlaubnis erteilt hatte.

Tribune Media springen um 5,6 Prozent nach oben. Die Nexstar Media Group Inc habe im Wesentlichen den Kauf des Medienunternehmens für rund 4,1 Milliarden US-Dollar vereinbart, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Aus der Transaktion, die möglicherweise schon am Montag verkündet werde, ginge der größte regionale Fernsehsender in den USA hervor. Die Aktie von Nexter wird noch nicht gehandelt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2018 06:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.