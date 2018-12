BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich bei seinem Eintreffen zu Sitzungen der europäischen Finanzminister in Brüssel zuversichtlich gezeigt, dass dabei eine Grundsatzeinigung zu Einzelheiten einer Weiterentwicklung der Bankenunion gefunden wird. Es handele sich um ein "ganz bedeutendes Zusammenkommen", betonte Scholz.

"Ich glaube, dass wir sehr große Fortschritte erreichen können in Fragen, die wir seit vielen Jahren miteinander besprechen" - zum Beispiel zur Weiterentwicklung der Bankenunion. "Dort werden wir uns, wenn alles so läuft wie ich das erhoffe, heute irgendwann in der Nacht, vermute ich einmal, verständigen auf die Grundsätze, wie das weitergehen soll." Er bezog sich auf die Weiterentwicklung des europäischen Stabilitätsmechanismus, die Reduzierung von Risiken im Bankensektor und eine bessere Vorbereitung auf ökonomische Krisen als vor zehn Jahren in der Lehman-Krise.

"Wenn das gelingt, ist das ein richtig gutes Zeichen für Europa, und ich glaube, deshalb lohnt es auch, bis in die Nacht hinein miteinander zu tagen und die notwendigen Verständigungen zu erzielen", sagte Scholz. Die Sitzung der Euro-Finanzminister beginnt um 13.00 Uhr, um 16.00 Uhr kommen dann die Finanzminister der übrigen EU-Länder hinzu, um den Euro-Gipfel am 14. Dezember zur Reform der Währungsunion vorzubereiten.

Im Mittelpunkt der Sitzung der Eurogruppe dürften auch die umstrittenen Budgetpläne Italiens stehen. Die Finanzminister der Euro-Länder wollen dabei anhand von Berichten der EU-Kommission über die Haushaltslage und die Wirtschaftsaussichten aller Mitgliedsländer sprechen und danach eine Erklärung abgeben. Scholz betonte, bei dem Treffen werde man "die Situation aller verschiedenen Länder" betrachten. Mit Blick auf Italien nannte er es "gut, dass eine kluge und moderate Debatte" stattfinde. Er selbst habe vor wenigen Tagen in Gesprächen in Rom "festgestellt, dass die Bereitschaft, einen Konsens zu suchen, groß ist, und das ist auch die richtige Haltung".

Bei der Sitzung der Finanzminister der Europäischen Union (EU) am Dienstag soll auch die umstrittene Finanztransaktionssteuer erneut Thema sein. Scholz bestätigte einen deutsch-französischen Vorschlag, nach dem Länder, die sich an einer solchen Steuer beteiligen, die Einnahmen mit ihren Beiträgen zum europäischen Haushalt verrechnen können sollen. "Meine Überzeugung ist, dass die sehr unterschiedlichen Positionen, die es zur Frage der Besteuerung von Finanztransaktionen gibt, nur zusammengebunden werden, wenn alle ein gemeinsames Interesse haben", betonte er. Daran müsse man noch arbeiten. "Aber ich glaube, dass zumindest einmal sichtbar ist, wie es gehen könnte."

