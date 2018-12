Der Euro hat am Montag seine Gewinne vom Morgen nicht weiter ausgebaut. Am Mittag kostete ein Euro 1,1326 US-Dollar. Das war etwa ein halber Cent weniger als noch am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1359 Dollar festgesetzt.

Am Morgen hatte die vorläufige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China noch für Auftrieb gesorgt. Am Rande des G20-Gipfels in Argentinien sicherte US-Präsident Donald Trump den Verzicht für 90 Tage auf weitere Strafzölle auf chinesische Produkte zu. China will im Gegenzug seine Einfuhren aus den USA ausweiten.

An den Finanzmärkten sorgten die Nachrichten vom "Waffenstillstand" im Handelskonflikt für Optimismus. Außerdem stimmten Berichte aus Italien zuversichtlich, dass bald Bewegung in den Haushaltsstreit mit der EU-Kommission kommen dürfte. Italien will Zeitungsberichten zufolge eine weitere Eskalation noch in diesem Jahr vermeiden und hofft, damit vielleicht sogar das Defizitverfahren umgehen zu können.

In den USA stehen am Nachmittag die Daten des Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie an. Der Indikator gilt als gute Schätzgröße für die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung./elm/jkr/fba

