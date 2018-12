(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Die vorzeitigen Ergebnisse für Q4 (per 29.11.2018) des ersten Vergleichstests nach dem DIN-Standard

Stuttgart 30.11.2018 00:28

Das vierte Quartal ist fast vergangen und unsere Tester haben ihre Reisen durch das Land für dieses Jahr erfolgreich beendet. Es wird nun wieder Zeit, den Banken besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die im Test "Beste Bank vor Ort" im vierten Quartal herausragende Ergebnisse erzielt haben.

Details zu unserem Verbrauchertest nach dem aktuellen DIN-Standard

Als einziger Bankentest in Deutschland orientiert sich die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH an den neuen Standards für die Finanzberatung privater Verbraucher. Die DIN-Norm 77230 für die "Finanzanalyse privater Haushalte" wurde bereits als Entwurf am 8. Juni 2018 veröffentlicht und an dieser wird sich der Fragebogen auch künftig orientieren.

Dieser DIN-Standard ist für alle Finanzdienstleister von großer Bedeutung, die einen hohen Anspruch an sich selbst haben und sich als Qualitätsführer verstehen. Für diese Banken und Sparkassen ist das ein Mindeststandard, den zu erfüllen, eine Selbstverständlichkeit darstellt. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Kernbotschaft "Absicherung vor Vorsorge" aktuell nahezu in jeder Filialbank bzw. Regionalbank die Grundlage der eigenen Beratungsphilosophie darstellt.

ABER es ist weiterhin eine großartige Leistung und spricht für eine exzellente Beratungsqualität, wenn es in dem unabhängigen Vergleichstest gelingt, eine Note zu erzielen, die der Bewertung "sehr gut" zuzuordnen ist.

Deshalb freut es uns sehr, dass wir diesmal im vierten Quartal 11 Sieger-Institute hervorheben können, die eine Endnote von 1,5 oder besser erreicht haben. Die Veröffentlichung erfolgt bereits im vierten Quartal, da der Test für 2018 beendet ist und die Tester schon wieder mit den Vorarbeiten für 2019 beschäftigt sind.

Dieses Mal sind die Volks- und Raiffeisenbanken in 6 Standorten, die Sparkassen in 4 Fällen und die BBBank in einem Fall in dieser Bestenliste vertreten.

Die Ergebnisse im Details können Sie im folgenden Dokument sehen:

[url=https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/wp-content/uploads/2018/11/Ergebnis%C3%BCbersicht-Q4-18_BBVO.pdf]Ergebnisübersicht Q4-18_BBVO[/url]

Weitere Infos und Details finden Sie auch jederzeit online auf unserer Homepage:

[url=https://gepruefte-beratungsqualitaet.de/bankentest/]Geprüfte-Beratungsqualität.de[/url]

