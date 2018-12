Köln (ots) -



2018 jährt sich die Gründung des Staates Israel zum 70. Mal. Der Blick zurück zeigt Jahrzehnte der Prosperität, der Entwicklung vom Agrarland zum Hightech-Staat, aber auch des nach wie vor ungelösten Konflikts zwischen Israelis und Palästinenser*innen. Aus diesem Anlass sendet das Kulturradio WDR 3 vom 10. bis 13. Dezember 2018 (jeweils 19.04 - 19.35 Uhr) die Hörspielreihe "100 Jahre Israel". Die Hörspiele werfen einen spekulativen Blick 30 Jahre in die Zukunft - eingeladen sind zwei israelisch- und zwei palästinensischstämmige Autor*innen aus einer Generation, die diese Zeit noch erleben wird.



Die entstandenen Hörspiele sind Utopien und Dystopien, Hoffnungen auf die Zukunft und sich aus der Gegenwart nährende Befürchtungen, subjektive Schlaglichter und überzeitliche Allegorien - und sie nutzen die Freiheit der Fiktion, um über die Grenzen der heutigen politischen Debatte hinaus zu blicken.



Die Hörspiele stehen nach der Sendung zum kostenlosen Download im WDR Hörspielspeicher: hoerspiel.wdr.de.



Die Sendetermine: WDR 3, Montag, 10. Dezember 2018, 19.04 - 19.35 Uhr "Geh'n Sie schlafen, Dr. Schott - Verbotene Liebe im Gaza der Zukunft" Von Selma Dabbagh



WDR 3, Dienstag, 11. Dezember 2018, 19.04 - 19.35 Uhr "40 Grad im Schatten [aber kein Schatten hier] - Parabel auf eine israelische Gesellschaft" Von Sivan Ben Yishai



WDR 3, Mittwoch, 12. Dezember 2018, 19.04 - 19.35 Uhr "Bewerbung 39 - Olympia 2048 im Gazastreifen" Von Ahmed Masoud



WDR 3, Donnerstag, 13. Dezember 2018, 19.04 - 19.35 Uhr "Das künftige Ufer - Krieg in Europa, Frieden im Nahen Osten" Von Mati Shemoelof



