Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zur Mitte der letzten Woche sorgte US-Notenbankchef Jerome Powell in einer Rede vor dem New Yorker Economic Club für Aufregung in der Finanzgemeinde, so die Experten von Union Investment.Powell habe erklärt, dass der US-Leitzins inzwischen nur noch etwas unterhalb des von der FED angesehenen neutralen Zinsniveaus liege. Dies habe Vermutungen aufkommen lassen, dass die FED die derzeit bei 2,0 bis 2,25 Prozent liegende US-Leitzins (FED Funds Rate) künftig weniger stark als bislang eingeschätzt anheben könnte oder gar vor einer Zinserhöhungspause stehe. Die Erwartungen liegen bzw. lagen bislang bei drei bis vier Leitzinsanhebungen im kommenden Jahr, so die Experten von Union Investment. Eine zusätzliche Erhöhung auf der kommenden Dezember-Sitzung gelte zudem am Markt als ausgemacht. Die Aussage Powells sei von vielen Marktteilnehmern scheinbar als Kehrtwende in der US-Zinspolitik interpretiert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...