Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

SAP Verbraucherstudie: Deutschland zählt zu den langsamsten Online-Käufernin Europa(press1) - 3. Dezember 2018 - Walldorf, 03. Dezember 2018 - Die deutschenOnline-Shopper lassen sich gerne Zeit bei Ihren Einkäufen. RundDreiviertel der deutschen Konsumenten behalten Produkte bis zu 24 Stundenim digitalen Warenkorb, bis sie letztlich auf "Kaufen" klicken. Damit istDeutschland Schlusslicht im europäischen Vergleich. Zu diesem Ergebniskommt eine aktuelle Verbraucherumfrage von SAP SE (NYSE:SAP), die dasOnline-Shopping-Verhalten von insgesamt 20.000 Konsumenten in 24 Ländernuntersucht hat - darunter auch 600 Verbraucher aus Deutschland."Die Studie zeigt, dass Käufer die Bequemlichkeit des Online-Shoppingsschätzen. Insbesondere Fashion-Produkte, Konzerttickets und Lebensmittelwerden bevorzugt digital bestellt", erklärt Chris Hauca, Head of Strategyand Go To Market, SAP Commerce Cloud. "Verbraucher neigen jedoch häufigzum Kaufabbruch, wenn sie mit unerwartet hohen Versandkosten konfrontiertwerden oder ein gewünschtes Produkt ausverkauft ist. Deshalb sollte sichder Einzelhandel Maßnahmen überlegen, die unangenehme Überraschungen fürden Verbraucher vermeiden. Um ein positives Shopping-Erlebnis, das überden Kauf hinaus andauert, sicherzustellen, müssen Unternehmenkundenorientierte Prozesse mit der Backend-Lieferkette verbinden."Am liebsten kaufen Verbraucher Fashion-Produkte (Kleidung, Accessoires undSchuhe) online (84%), gefolgt von Technik (68%) und Reisen (61%). 40Prozent der Deutschen würde den Kauf abbrechen, wenn die Versandkostenhöher sind als erwartet. Weitere Gründe sind ein ausverkauftes Produkt(30%) sowie die Nutzung des Warenkorbs zum reinen Preis- undMarkenvergleichs (31%). Ein einfacher und unkomplizierter Umtausch- undRückgabeprozess ist für über die Hälfte (65%) ein wichtiges Kriterium beider Kaufentscheidung. Rabatte haben ebenfalls einen sehr positivenEinfluss - 44 Prozent klicken insbesondere dann auf "Kaufen".Weitere Ergebnisse im Überblick:· Digitaler Warenkorb 38 Prozent lassen Produkte nur selten im digitalenWarenkorb liegen - 21 Prozent sogar nie.· Automatisierte Empfehlungen: Über ein Drittel interessiert sich fürmindestens die Hälfte der vorgeschlagenen Kaufempfehlungen.· Kaufabbrüche: Insbesondere bei Finanzprodukten (15%), Mode (14%) undMöbel (12%) wird der Kauf oft nicht abgeschlossen."Das Verhalten der Verbraucher im Zusammenhang mit ihrem digitalenWarenkorb ist ein Ausgangspunkt für Einzelhändler, um Stolpersteine in derCustomer Journey zu identifizieren und so das gesamte Einkaufserlebnis fürKunden verbessern zu können", erklärt Hauca. "Die Ergebnisse der Studiedeuten auf eine stärkere Nachfrage der Verbraucher nach einer auf ihreindividuellen Bedürfnisse und Lebensstile zugeschnittenen, aber dennochvereinfachten Kauferfahrung hin. Sie erwarten ein nahtloses Erlebnis, dassich vom eigentlichen Kauf bis hin zum Service und Support erstreckt."Mit der Einführung von SAP C/4HANA, einer neuen Suite von Cloud-Anwendungen, bietet SAP ein erweitertes Portfolio an Customer Experience-Lösungen. Marken erhalten einen robusten und agilen Omnichannel-Ansatz,der ihnen zu jeder Zeit eine einheitliche Sicht auf den Kunden über alleTouchpoints ermöglicht. Das Verbraucherverhalten in der Checkout-Phase -einschließlich ausgewählter und verworfener Artikel, derNavigationsschritte, der Zeit für die Durchführung bestimmter Aktionensowie des genauen Zeitpunkts des Abbruchs - liefert wertvolle Einblicke indie Art und Weise, wie Einzelhändler die Kundeninteraktion sowie dieKonversion steigern können.Besuchen Sie das SAP News Center [1].Folgen Sie SAP auf Twitter unter@sapnews [2] und SAP Customer Experience unter @sap_cx.Hinweis an die Redaktion:Die vollständige Studie sowie weitere Informationen sind auf Anfrage per E-Mail an mailto:sapcustomerexperience@eloquenza.de oder telefonisch unter089 242 038 0 erhältlich.Informationen zu SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmenjeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sichkontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office biszur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zummobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage,effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zunutzen als die Konkurrenz. Über 404.000 Kunden aus der privaten Wirtschaftund der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen undDienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. WeitereInformationen unter http://www.sap.de.# # #Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keinevergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauendeAussagen wie im US-amerikanischen "Private Securities Litigation ReformAct" von 1995 festgelegt. Wörter wie "vorhersagen", "glauben", "schätzen","erwarten", "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "davon ausgehen","können", "sollten", "werden" sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf SAPsollen solche vorausschauenden Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keineVerpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zuaktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagenunterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können.Auf die Faktoren, die das zukünftige finanzielle Abschneiden von SAPbeeinflussen könnten, wird ausführlicher in den bei der US-amerikanischen"Securities and Exchange Commission" (SEC) hinterlegten Unterlageneingegangen, unter anderem im letzten Jahresbericht Form 20-F. Dievorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu demsie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen keinunangemessen hohes Vertrauen zu schenken.(C) 2018 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungenvon SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Markender SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationenzur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.de/copyrightHinweis an die RedaktionenFür Pressefotos und Fernsehmaterial in hoher Auflösung besuchen Sie bitteunsere Plattform www.sap.com/photos. Dort finden Sie aktuellessendefähiges TV-Footage-Material sowie Bilder zu Themen rund um SAP zumdirekten Download. Videos zu SAP-Themen aus der ganzen Welt finden Sieunter www.sap-tv.com. Sie können die Filme von dieser Seite auch in Ihreneigenen Publikationen und Webseiten einbinden.Ansprechpartner für die Presse:Michael Baxter, SAP, +49 151 1719 6185, mailto:m.baxter@sap.com, CETeloquenza pr gmbh, Ina Rohe, +49 89 2420380,mailto:sapcustomerexperience@eloquenza.de, CETPressebereich im SAP News Center; mailto:press@sap.comBitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen. Sie möchten keinePressemeldungen mehr von uns bekommen? Senden Sie dazu bitte eine E-Mailan mailto:press@sap.com mit dem Begriff "Unsubscribe" in der Betreffzeile.Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2018 06:45 ET (11:45 GMT)