New York / London - Die Ölpreise haben am Montag nach einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie einem erneuerten Pakt zwischen den beiden wichtigen Förderstaaten Russland und Saudi-Arabien stark zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 61,79 US-Dollar. Das waren 2,33 Dollar mehr als am Freitagabend. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 2,15 Dollar auf 53,08 Dollar. Damit beendeten die Ölpreise vorerst die seit Anfang Oktober anhaltende Talfahrt.

Für Auftrieb am Ölmarkt hat laut Eugen Weinberg, Experte bei der Commerzbank, die Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit gesorgt. Beide Seiten haben sich beim G20-Gipfel ...

