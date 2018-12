Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta028/03.12.2018/12:50) - Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat heute Thomas Stiegler zum weiteren Mitglied des Vorstands der PORR AG nominiert. Die entsprechenden Beschlüsse sollen in der Aufsichtsratssitzung am 06.12.2018 gefasst werden.



Nach Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums arbeitete Thomas Stiegler (53) bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, bevor er 1993 seine internationale Karriere bei der Bilfinger Berger AG (heute: Bilfinger SE) begann. Bis 2010 war er in verschiedenen Leitungsfunktionen für das internationale Baugeschäft in Asien, Europa, der MENA-Region und Nordamerika tätig.



Ab 2010 war Thomas Stiegler in der Leitung der Business Unit 3 - International bei der PORR Bau GmbH tätig. Thomas Stiegler war maßgeblich am Aufbau der Bauaktivitäten in Katar inklusive dem Bau der Metro (EUR 1,9 Mrd.) sowie des Fußball-WM Stadions "Al Wakhra" beteiligt. Neben der arabischen Region verantwortet er die Aktivitäten der Gruppe in Osteuropa und den nordeuropäischen Ländern. Thomas Stiegler wird als Mitglied des Vorstands der PORR AG für die Business-Unit 3 - International verantwortlich sein.



