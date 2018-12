A.o. UIAG-HV 28.11.18 Teil 3. Der Aktionär wollte fortsetzen, der ARV versuchte, ihn zu stoppen: "Sie sind nicht am Wort." Aktionär: "Ich bin am Wort." ARV: "Sie sind nicht am Wort. Herr Kollege, wäre es nicht angemessen gewesen ..." ("zu fragen, anstatt zu erzählen" in etwa, erinnerlich) Aktionär: "Ich bin noch am Wort. Entziehen Sie mir das Wort!" ARV: "Möchten Sie noch eine Frage stellen?" Aktionär sagte darauf etwas, offenbar mutmaßte er, der ARV möchte ihn nicht ausreden lassen. ARV: "Das war eine Frage!" Aktionär: "Das war die Einleitung meiner Frage, ob diese Fehler die Ursache sind, dass wir die Hauptversammlung heute abhalten." ARV kurz und bündig: "Nein." Neumann: "Sonst müssten wir Qino ausbezahlen, wir müssten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...