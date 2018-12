Neues Vorstandsmitglied für Porr: Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat heute Thomas Stiegler zum weiteren Mitglied des Vorstands der Porr AG nominiert, teilt das Bau-Unternehmen mit. Die entsprechenden Beschlüsse sollen in der Aufsichtsratssitzung am 06.12.2018 gefasst werden. Nach Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums arbeitete Thomas Stiegler (53) bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, bevor er 1993 seine internationale Karriere bei der Bilfinger Berger AG (heute: Bilfinger SE) begann. Bis 2010 war er in verschiedenen Leitungsfunktionen für das internationale Baugeschäft in Asien, Europa, der MENA-Region und Nordamerika tätig. Ab 2010 war Thomas Stiegler in der Leitung der Business Unit 3 - International bei der Porr Bau GmbH tätig. Thomas Stiegler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...