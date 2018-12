Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt zum Wochenauftakt auch an den europäischen Aktienmärkten für gute Laune. Der DAX steigt um 2,5 Prozent auf 11.535 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,8 Prozent auf 3.230 Punkte an. Besonders stark gefragt sind Auto-Aktien und Rohstoff-Titel, ihre Branchenindizes liegen mit 4,5 bzw. 3,7 Prozent an der Spitze der Gewinnerliste.

Zwar gibt es nach wie vor skeptische Stimmen am Markt: "Mehr als ein Waffenstillstand ist das nicht", sagt ein Marktteilnehmer zu dem Deal zwischen den USA und China. Die beiden Kontrahenten haben vereinbart, dass es in den nächsten 90 Tagen keine zusätzlichen Zölle geben soll. Andererseits gibt es aber auch eine Mitteilung von US-Präsident Donald Trump, nach der China die Zölle auf US-Autos abschaffen will.

Das nährt die Hoffnung, dass auch die deutschen Autochefs bei ihrem möglichen Treffen in Washington Gehör finden werden. Entsprechend springen Daimler und BMW um gut 6 Prozent nach oben, VW legen um gut 4 Prozent zu. Das Treffen soll weiter für Dienstag geplant sein, allerdings könnte der Tod des ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush zu Verschiebungen führen. Hautpgewinner sind die Zulieferer, vor allem aus Frankreich. Valeo und Faurecia notieren jeweils 8 Prozent höher. Die Autoaktien Renault und Peugeot notieren hingegen nur etwa 1 Prozent im Plus.

Von der Hoffnung auf eine Stabilisierung der chinesischen Konjunktur profitieren die Rohstoff-Aktien. "Hier wird dank der moderaten Töne auf dem G20-Treffen die Risikoprämie eines verschärften Handelskrieges mit folgendem Nachfrageeinbruch ausgepreist", sagt ein Händler. Entsprechend gehe es relativ gleichförmig bei allen Titeln nach oben. Hauptgewinner sind Kupferminenbetreiber Antofagast mit knapp 8 Prozent Plus, gefolgt von Glencore, Anglo American und Arcelormittal mit bis zu 7 Prozent. Voestalpine legen 5,6 Prozent zu, Thyssenkrupp im DAX um 4 Prozent.

Um 5,4 Prozent nach oben geht es im MDAX für K+S. Der Düngemittel- und Salzhersteller hat mitgeteilt, dass die Kaliproduktion im Werk Werra trotz anhaltender Trockenheit zumindest bis Weihnachten gesichert ist. Entsorgungsbedingte Produktionsunterbrechungen seien bei weiter extremer Trockenheit nur noch über die Feiertage bis zum 1. Januar 2019 zu erwarten. Händler berichten außerdem, dass immer mehr Positionen auf einen fallenden K+S-Aktienkurs abgesichert würden, was ein gutes Zeichen sei.

Ölpreise explodieren nach russisch-saudischem Treffen

Der Index der Öl- und Gas-Aktien steigt um 2,5 Prozent. Brent-Öl kostet fast 5 Prozent mehr als am Freitag. Hintergrund ist ein weiteres Treffen am Rande des G20-Gipfels: Russland und Saudi-Arabien wollen die Bemühungen der Opec zur Stabilisierung der Ölmärkte verstärken.

Am Donnerstag und Freitag steht in Wien dann das Opec-Treffen und der wichtigsten Nichtmitglieder wie Russland an. Dort soll entschieden werden, ob Produktionsbeschränkungen notwendig sind, nachdem der Ölpreis seit Anfang Oktober aufgrund des Überangebots um rund 30 Prozent gefallen ist.

US-Börsen am 5.Dezember geschlossen

Aus den USA kommt die Mitteilung, dass die US-Börsen am Mittwoch, 5. Dezember, geschlossen bleiben. Der Tag ist zum nationalen Gedenktag für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush ausgerufen worden.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.230,01 1,79 56,88 -7,82 Stoxx-50 2.979,28 1,54 45,07 -6,25 DAX 11.534,50 2,46 277,26 -10,71 MDAX 23.862,59 1,74 409,06 -8,92 TecDAX 2.652,59 2,38 61,58 4,89 SDAX 10.668,98 1,66 174,41 -10,25 FTSE 7.124,93 2,07 144,69 -9,20 CAC 5.075,17 1,42 71,26 -4,47 Bund-Future 161,34 -0,14 3,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:58 Fr, 17:52 % YTD EUR/USD 1,1326 -0,06% 1,1371 1,1319 -5,7% EUR/JPY 128,64 -0,17% 128,93 128,54 -4,9% EUR/CHF 1,1312 -0,13% 1,1336 1,1311 -3,4% EUR/GBP 0,8903 +0,05% 0,8877 0,8863 +0,1% USD/JPY 113,59 -0,12% 113,39 113,55 +0,8% GBP/USD 1,2720 -0,13% 1,2809 1,2769 -5,9% Bitcoin BTC/USD 4.012,65 -3,5% 3.997,62 4.034,81 -70,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,60 -0,60 0,02 Deutschland 10 J. 0,32 0,31 -0,11 USA 2 Jahre 2,84 2,78 0,94 USA 10 Jahre 3,03 2,99 0,62 Japan 2 Jahre -0,14 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,08 0,09 0,03 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,04 50,93 +4,1% 2,11 -8,2% Brent/ICE 61,80 59,46 +3,9% 2,34 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.228,50 1.222,40 +0,5% +6,10 -5,7% Silber (Spot) 14,37 14,18 +1,3% +0,19 -15,2% Platin (Spot) 807,80 799,05 +1,1% +8,75 -13,1% Kupfer-Future 2,84 2,78 +2,1% +0,06 -15,3% ===

