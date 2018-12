München (ots) -



Wechsel aus der Grundversorgung spart im Schnitt der 100 größten dt. Städte 354 Euro / Nachhaltiger Ökostromtarif kostet im Schnitt 320 Euro weniger als Grundversorgung / Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr



Fast die Hälfte der Stromgrundversorger hat im vierten Quartal 2018 Preise erhöht oder Erhöhungen zum Jahreswechsel angekündigt - im Schnitt um 5,2 Prozent. Betroffen sind rund vier Millionen Haushalte.



"Verbraucher sollten jetzt aktiv werden und den Anbieter wechseln, gerade wenn sie noch teuren Strom aus der Grundversorgung beziehen", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Andernfalls verschenken sie mehrere hundert Euro. In den 100 größten deutschen Städten spart eine Familie durchschnittlich 354 Euro im Jahr."



Besonders hoch ist das Sparpotenzial bei einem Wechsel aus der Grundversorgung zum günstigsten Alternativanbieter mit 569 Euro für einen Musterhaushalt (5.000 kWh Jahresverbrauch) in Fürth. Auch in Pforzheim und Mannheim sind über 500 Euro möglich. Selbst in Flensburg, der letztplatzierten Stadt im Vergleich, beträgt die potenzielle Ersparnis mehr als 200 Euro im Jahr.



Wer der Umwelt etwas Gutes tun will, wechselt in einen nachhaltigen Ökostromtarif. Auch diese Tarife sind oft deutlich günstiger als die des Grundversorgers. Im Schnitt der 100 betrachteten Städte spart der Wechsel aus der Grundversorgung zum günstigsten nachhaltigen Ökostromanbieter 320 Euro im Jahr.



Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr



Die Tarife der alternativen Stromversorger unterschreiten die allgemeine Preisentwicklung deutlich. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).*



Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.



*Quelle: WIK-Consult, http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf



