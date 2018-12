Der Auftragseingang bei Nordex lag in Bezug auf die ersten neun Monate meilenweit über dem Niveau des Vorjahres. Und so scheint es auch weiterzugehen. Letzte Woche angelte sich Nordex (ISIN: DE000A0D6554) einen zwar von der Größenordnung mit 54 Megawatt überschaubaren Auftrag aus Frankreich, an dem hing aber ein Servicevertrag über stattliche 15 Jahre. Und heute Früh wurde gemeldet, dass ein Auftrag aus Schweden hereinkam. Und der liegt mit 475 Megawatt schon in einer äußerst stattlichen Größenordnung.

Richtig ist schon, dass das Jahr 2018 kein gutes wird. Aber richtig ist eben auch, dass diese Flut großer, neuer Aufträge das eben nicht ändern konnte, weil solche Aufträge quer durch die Welt nicht in ein paar Wochen oder Monaten abgearbeitet sind. Diese Aufträge werden die Zahlen des Jahres 2019 tangieren - im positiven Sinne. Auch, ...

