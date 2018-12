Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12:59 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.802,90 +1,62% +2,75% Euro-Stoxx-50 3.225,08 +1,64% -7,96% Stoxx-50 2.974,12 +1,36% -6,41% DAX 11.518,30 +2,32% -10,83% FTSE 7.115,83 +1,94% -9,20% CAC 5.065,20 +1,22% -4,66% Nikkei-225 22.574,76 +1,00% -0,84% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,33 -15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,09 50,93 +4,2% 2,16 -8,1% Brent/ICE 61,73 59,46 +3,8% 2,27 -2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.229,12 1.222,40 +0,5% +6,72 -5,7% Silber (Spot) 14,39 14,18 +1,5% +0,21 -15,0% Platin (Spot) 808,40 799,05 +1,2% +9,35 -13,0% Kupfer-Future 2,84 2,78 +2,1% +0,06 -15,3%

Für die Ölpreise geht es kräftig nach oben. Auslöser ist die Verständigung von Russland und Saudi-Arabien auf dem G20-Treffen auf gemeinsame Bemühungen zu einer weiteren Förderkürzung. Russland habe allerdings noch nicht entschieden, wie stark man die Produktion kürzen werde, sagte Präsident Putin. Am Donnerstag und Freitag steht zudem das Opec-Treffen mit den wichtigen Nichtmitglieder wie Russland an. Mit Spannung wird gewartet, ob es zu Produktionskürzungen kommt. Derweil hat Katar angekündigt, sich aus der Opec zurückzuziehen. Das Emirat wolle sich darauf fokussieren, seine Erdgasproduktion in den kommenden Jahren zu erhöhen, sagte der Staatsminister für Energiefragen Saad Sherida Al-Kaabi. Ein weiterer preistreibender Faktor sei die Ankündigung der kanadischen Provinz Alberta, die Ölproduktion Anfang 2019 um 325.000 Barrel pro Tag zu kürzen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer Erleichterungsrally dürfte die Wall Street zu Wochenbeginn in den Handel starten. Hintergrund ist, dass sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping darauf verständigt haben, neue Strafzölle vorerst für 90 Tage auszusetzen. Zudem hat China nach Angaben von Trump zugesagt, Zölle auf US-Autos "zu reduzieren und abzuschaffen". Unter den Einzelwerten steigen die Aktien des Chip-Herstellers Qualcomm vorbörslich um rund 3 Prozent. Für den Konzern ist eine Übernahme des niederländischen Halbleiterspezialisten NXP vom Tisch. Die Signale, dass die Chinesen jetzt eventuell bereit wären, die Transaktion zu bewilligen, kommen damit zu spät. Im Sommer hatte Qualcomm die 44 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme abgeblasen, nachdem die chinesische Kartellbehörde nicht rechtzeitig die Erlaubnis erteilt hatte.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,4 zuvor: 55,7 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 57,9 Punkte zuvor: 57,7 Punkte 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt zum Wochenauftakt auch an den europäischen Aktienmärkten für gute Laune. Besonders stark gefragt sind Auto-Aktien und Rohstoff-Titel, ihre Branchenindizes liegen mit 4,5 bzw. 3,7 Prozent an der Spitze der Gewinnerliste. Zwar gibt es nach wie vor skeptische Stimmen am Markt: "Mehr als ein Waffenstillstand ist das nicht", sagt ein Teilnehmer zu dem Deal zwischen den USA und China. Die beiden Kontrahenten haben vereinbart, dass es in den nächsten 90 Tagen keine zusätzlichen Zölle geben soll. Andererseits gibt es aber auch eine Mitteilung von US-Präsident Donald Trump, nach der China die Zölle auf US-Autos abschaffen will. Das nährt die Hoffnung, dass auch die deutschen Autochefs bei ihrem möglichen Treffen in Washington Gehör finden werden. Hautpgewinner sind die Zulieferer, vor allem aus Frankreich. Valeo und Faurecia notieren jeweils 8 Prozent höher. Die Autoaktien Renault und Peugeot notieren hingegen nur etwa 1 Prozent im Plus. Von der Hoffnung auf eine Stabilisierung der chinesischen Konjunktur profitieren die Rohstoff-Aktien. "Hier wird dank der moderaten Töne auf dem G20-Treffen die Risikoprämie eines verschärften Handelskrieges mit folgendem Nachfrageeinbruch ausgepreist", sagt ein Händler. Hauptgewinner sind Kupferminenbetreiber Antofagast mit knapp 8 Prozent Plus, gefolgt von Glencore, Anglo American und Arcelormittal mit bis zu 7 Prozent. Voestalpine legen 5,6 Prozent zu, Thyssenkrupp im DAX um 4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:58 Fr, 17:52 % YTD EUR/USD 1,1335 +0,02% 1,1371 1,1319 -5,7% EUR/JPY 128,72 -0,11% 128,93 128,54 -4,8% EUR/CHF 1,1323 -0,04% 1,1336 1,1311 -3,3% EUR/GBP 0,8908 +0,11% 0,8877 0,8863 +0,2% USD/JPY 113,58 -0,12% 113,39 113,55 +0,8% GBP/USD 1,2723 -0,11% 1,2809 1,2769 -5,8% Bitcoin BTC/USD 4.017,55 -3,4% 3.997,62 4.034,81 -70,6%

Der Dollar schwächelt zu Wochenbeginn zwischenzeitlich etwas, kann seine Abgaben aber wieder weitgehend aufholen. Der Devisenmarkt reagiert laut Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann mit relativ vorsichtiger "risk-on"-Stimmung auf den Ausgang des Treffens zwischen US-Präsident Trump mit seinem chinesischen Kollegen Xi. Die dort gefundene Vereinbarung rieche wieder nach oberflächlichem Kompromiss. Das Risiko bleibe bestehen, dass in den vereinbarten 90 Tagen der Wind wieder anders wehe und es doch auf Eskalation hinauslaufe.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit durch die Bank festen bis sehr festen Kursen haben die Börsen in Asien und Australien am Montag die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit gefeiert. US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping hatten sich darauf verständigt, neue Strafzölle vorerst auszusetzen. Die USA stellten China zugleich aber ein Ultimatum: Wenn Peking den Forderungen Washingtons binnen 90 Tagen nicht nachkomme, wollen die USA bestehende Strafzölle wie geplant erhöhen. Beide Seiten werteten das Treffen als "höchst erfolgreich". China hatte nach Angaben von Trump zugesagt, Zölle auf US-Autos "zu reduzieren und abzuschaffen". Morgan Stanley hat angesichts der Einigung im Handelskonflikt ihre 2019-Prognose für den MSCI China sowie den Hang-Seng-Index erhöht. Keinen großen Einfluss auf den Handel in China hatte der leicht gestiegene Einkaufmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. In Japan wurde der Nikkei-225 etwas vom festeren Yen gebremst. Automobilwerte legten deutlich zu. Der Absatz von Fahrzeugen hatte sich in Japan im November um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht.

CREDIT

Deutlich eingeengt zeigen sich am Montag die Risikoprämien. Auslöser sind die moderaten Töne vom US-chinesischen Treffen zum Handelskonflikt beider Länder. Die Credit Default Swaps kommen fast überall zurück. Auch sei das Geschäft liquider als sonst, heißt es. Bereits vor dem Gipfel hatte sich eine vorsichtig optimistische Grundstimmung breitgemacht und die Prämien nicht mehr nach oben getrieben. Da nun für voraussichtlich ein Vierteljahr mit keiner Verschärfung des Handelsstreits gerechnet werden müsse, setze sich diese Entwicklung nun fort.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

K+S sieht Kaliproduktion im Werk Werra bis Weihnachten gesichert

Der Düngemittel- und Salzehersteller K+S sieht die Kaliproduktion im Werk Werra trotz anhaltender Trockenheit zumindest bis Weihnachten gesichert. Entsorgungsbedingte Produktionsunterbrechungen seien bei weiter extremer Trockenheit nur noch über die Feiertage bis zum 1. Januar 2019 zu erwarten, teilte das Kasseler Unternehmen mit.

Ehemaliger Lufthansa-Chef Mayrhuber ist tot

Die Lufthansa trauert um ihren früheren Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Mayrhuber. Wie der Konzern mitteilte, ist der Manager am Samstag im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Mayrhuber war von 2003 bis 2010 Vorstandsvorsitzender der Lufthansa. Von 2013 bis 2017 führte er den Aufsichtsrat des Unternehmens..

Siemens und ST Engineering bauen schwimmendes Kraftwerk

Die Siemens AG und der Ingenieurdienstleister ST Engineering aus Singapur haben gemeinsam einen Großauftrag für ein schwimmendes Kraftwerk in der Dominikanischen Republik erhalten. Das schwimmende Kraftwerk mit einer Leistung von 145 Megawatt (MW) soll im Frühjahr 2021 den Betrieb in der Hauptstadt Santo Domingo aufnehmen.

VW-Rechtsvorständin sieht Konzern vor "schwierigstem Jahr aller Zeiten"

Wegen der Aufarbeitung des Dieselskandals sieht VW-Rechtsvorständin Hiltrud Werner das "schwierigste Jahr aller Zeiten" auf den Autobauer zukommen. "Wir haben noch Verfahren in 50 Ländern", sagte Werner im Gespräch mit der Financial Times. Es sei nicht so sehr die Höhe der möglichen Strafzahlungen, die die 52-Jährige sorgen, sondern die schiere Komplexität aller Prozesse. "Das ermüdet unserer Arbeitskraft", ergänzte sie. VW werde nicht binnen einer Woche aus den schlechten Nachrichten herauskommen.

Eurex rechnet mit signifikanten Beiträgen des neuen Frühhandels

