Rainbach i. M. (ots) - Mit dem innovativen Multitalent CHIMERO löst Kreisel alle Herausforderungen einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur auf einen Schlag.



Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich das junge Mühlviertler Hi-Tech Unternehmen Kreisel Electric, das mit seinen innovativen Produkten und Lösungen konsequent seine Vision einer elektrischen Zukunft umsetzt, auch die schleppend voranschreitende Realisierung flächendeckender Schnelllade-Infrastruktur revolutioniert. Nun ist es soweit und die drei Kreisel Brüder heben den Kreisel CHIMERO aus der Taufe.



"Einer der wichtigsten Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende ist die möglichst zeitnahe Marktdurchdringung der Elektromobilität. Die Voraussetzung dafür ist Infrastruktur, insbesondere das schnelle Laden von E-Fahrzeugen. Eines der großen Hemmnisse einer flächendeckenden Schnelllade-Infrastruktur waren bisher jedoch die überproportional hohen Netzanschlusskosten. Also dachten wir uns, dass wir auch diese Herausforderung lösen sollten.", so Markus Kreisel, einer der drei Gründer und Geschäftsführer von Kreisel Electric.



Tatsächlich sind die bisher gängigen Formen des Schnellladens eine enorme Belastung für die aufgrund der punktuellen Lastspitzen ohnehin schon über Gebühr beanspruchten Leitungsnetze, da der kurzfristig hohe Energiebedarf beim schnellen Laden zu zusätzlichen Netzschwankungen führt. Je mehr Schnelllademöglichkeiten, umso höher also die Netzbelastung. Zu diesem Hemmschuh des flächendeckenden Ladeinfrastruktur-Wachstums gesellen sich abschreckend hohe Netzanschlusskosten dazu, die die Anschaffungskosten üblicher Schnellladesäulen noch zusätzlich bei Weitem übersteigen. Dass diese Gesamtkosten pro Ladepunkt bei prognostisch mittel- bis langfristig sinkenden Strompreisen jegliche Refinanzierungsmöglichkeit auf unbestimmte Zeit unwahrscheinlich erscheinen lässt liegt auf der Hand. Gleichzeitig verzeichnet die Automobilindustrie einen klaren Trend in Richtung kleinere und leichtere Akkus, was die Nachfrage nach einer Schnellladeinfrastruktur noch viel größer werden lässt.



Somit lautet die nach intensiven Monaten an Entwicklungs- und Fertigungszeit erarbeitete und bis zur Serienreife durchdesignte Lösung für dieses Dilemma: Kreisel CHIMERO.



So setzt der Kreisel CHIMERO bereits zum Zeitpunkt seiner Markteinführung völlig neue Standards, indem er nicht nur den heutigen und zukünftigen Infrastruktur- und Elektromobilitäts-Anforderungen lückenlos gerecht wird, sondern weil er darüber hinaus mit seinen zusätzlichen, innovativen Mehrwerten eine Vielzahl an Geschäfts- und Refinanzierungsmodellen Realität werden lässt.



Der integrierte 75kWh Speicher (nutzbarer Energiegehalt) kann mit bis zu 55kW und/oder aus erneuerbaren AC Energiequellen wie Windkraft- oder Photovoltaikanlagen gespeist werden, was den Kreisel CHIMERO zu einer flexibel einsetzbaren Plug&Play-Lösung für absolut jeden Standort macht. Auf diese Weise wird nicht nur das Netz entlastet bzw. stabilisiert, sondern auch jegliches Investitionsrisiko deutlich reduziert. Durch die Integration des bidirektionalen Speichers lässt sich in Folge nicht nur der Eigenverbrauch optimieren (bspw. in Kombination mit Photovoltaik), die Ausfallssicherheit der Grundauslastung sowie höchstmögliche Energie-Autarkie abbilden, sondern mit einer ebenfalls integrierten Schnittstelle auch Netzdienstleistung und Marktteilnahme realisieren. Letztere beiden Punkte eröffnen Gewerbetreibenden, die bspw. auf Basis ihrer Größe oder Filialstruktur ein Netz und somit einen Schwarmspeicher an Schnelllademöglichkeiten etablieren, ungeahnte Geschäftsmöglichkeiten.



"Der Kreisel CHIMERO, der mit seiner kompakten Bauweise einen geringen Flächenbedarf hat, ist ein Best-Of aus allem, was wir aktuell technologisch zu bieten haben.", freut sich Philipp Kreisel, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von Kreisel Electric. "Und die zusätzlichen Features verstehen sich von selbst: Intuitive Bedienbarkeit mittels 9" HMI-Touchdisplay und RFID, Anbindung an die meisten gängigen Aktivierungs- und Zahlungssysteme sowie paralleles AC und DC Schnellladen via CCS-, Typ2 und optional auch CHAdeMO-Anschluss.", so Philipp Kreisel weiter.



Dass der Kreisel CHIMERO somit sowohl für private als auch für gewerbliche Anwender den Durchbruch der flächendeckenden Schnelllade-Infrastrukur darstellt, verdeutlicht Johann Kreisel, der dritte Gründer und Geschäftsführer von Kreisel Electric anhand der nachfolgenden 7 Geschäfts- und Refinanzierungsmodelle, die zusätzlich in dieser Kreisel Innovation stecken:



1. Wirtschaftlichkeit: Die günstigen Anschlusskosten und die flexible und ökonomische Flächennutzung dieser Kreisel Plug&Play-Lösung verkürzen den ROI Zeitraum signifikant. 2. Schnellladen: Entweder per AC mit 22kW mittels Typ2-Anschluss oder per DC mit 160kW mittels CCS-Anschluss bzw. optional CHAdeMO. 3. Marktteilnahme: Stark schwankende, niedrige oder negative Strompreise an den Börsen können durch die hohe Ein- und Ausgangsleistung des Kreisel CHIMERO ausgeglichen werden, der Strom kann aus dem Netz in der integrierten Batterie zwischengespeichert und für bspw. spätere Peak-Shaving Anwendung eingesetzt werden. Dadurch ergibt sich eine signifikante Senkung der Kostenbelastung für Großabnehmer. 4. Netzdienstleistung: Mit der hohen Ausgangsleistung und den schnellen Reaktionszeiten des Kreisel CHIMERO können Regelleistungen bereitgestellt und somit auch Umsätze generiert werden. 5. Autarkie: Durch die optional integrierte Notstromfunktion und Einbindung erneuerbarer Energiequellen wie Wind oder Sonne kann nicht nur Geld gespart, sondern auch die Ausfallsicherheit der Grundauslastung gewährleistet werden. 6. Werbefläche: Das optionale, große Touch-Display erlaubt zusätzliche Umsatzmöglichkeiten durch Werbung, die auf die individuellen Bedürfnisse eines einzelnen Kunden abgestimmt werden kann. 7. Daten: Die vom Kreisel CHIMERO laufend generierten Daten helfen Abnehmer noch besser zu servicieren und gleichzeitig Umsatzpotentiale und Refinanzierungszyklen für Betreiber zu optimieren.



Somit ist der provokant klingende Name des Kreisel CHIMERO alles andere als eine "Schimäre", sondern vielmehr die Realität eines innovativen Alleskönners, der die Richtung einer elektrifizierten Welt vorgibt.



Schaffen wir gemeinsam Infrastruktur Anfrage stellen (http://www.kreiselelectric.com/chimero/contact)



Kontakt: Presse: Martin Lettner,presse@kreiselelectric.com Allgemein:info@kreiselelectric.com, +43 7949 / 21400



Kreisel Electric GmbH & Co KG Kreiselstraße 1, 4261 Rainbach i. M., Austria



www.kreiselelectric.com