BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat "Anknüpfungspunkte" für ein am Dienstag geplantes Treffen deutscher Autohersteller mit der US-Regierung in Washington betont, aber auch auf die Zuständigkeit der EU-Kommisison für Verhandlungen bestanden. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, "dass die Bundesregierung über dieses geplante Treffen informiert ist".

Es handele sich um Konzerne, die "in den Vereinigten Staaten sehr präsent" seien. "Insofern gibt es natürlich auch Anknüpfungspunkte für ein solches Gespräch mit dem amerikanischen Handelsminister im Weißen Haus". Gleichzeitig sei klar. dass die Zuständigkeit für handelspolitische Verhandlungen bei der EU-Kommission liege und nicht bei den nationalen Regierungen "und schon gar nicht" bei den Konzernen, erklärte Seibert.

December 03, 2018

