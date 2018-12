Auf dem Gipfel in Kattowitz sollen die Pariser Zusagen der einzelnen Staaten gesammelt - und vergleichbar gemacht werden. An dem Gipfel in Polen nehmen fast 200 Länder teil.

Die Uno und das Gastgeberland Polen werten die Konferenz von Kattowitz als entscheidend für den Erfolg des Klimavertrages von Paris. "Kattowitz ist die wichtigste Konferenz seit Paris", sagte Uno-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag zur Eröffnung des Weltklimagipfels mit Teilnehmern aus fast 200 Ländern. "Wir machen nicht genug und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...