Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Aufspaltung der Beteiligung Clearstream in drei Segmente auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Diese drei Segmente machten ein Drittel des Nettoumsatzes der Gruppe und auch von deren Bewertung aus, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der Komplexität sei Clearstream bislang der am wenigsten durchschaute Bereich des Börsenbetreibers./bek/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-12-03/13:47

ISIN: DE0005810055