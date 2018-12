Unser Finance & Innovation Ninja Stefan Kainz war Gast in einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Wirtschafts- und Projektmanager Podcasts von Gregor Jocham. Sein "Problemlöser Podcast" ist regelmäßig in den iTunes und Podcast Charts ganz vorne. "Auch Startups brauchen Entscheidungen Anderer." In diesem Podcast werden Kunden und Investoren genauer unter die Lupe genommen.Ein spannendes Gespräch, wie Startups zu Wachstum kommen oder welche Fallstricke sich im Umgang mit eben diesen Kunden und Investoren ergeben können.Stefan Kainz gibt hierzu tieferen Einblick anhand folgender Startups: Schichtplanung mittels AI - sheepblue.com Alarmierung und Krisenkommunikation - safereach.net ...

Den vollständigen Artikel lesen ...