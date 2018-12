FRANKFURT (Dow Jones)--Transaktionstag bei Glaxosmithkline (GSK): Nach dem Verkauf von Nahrungsmittelaktivitäten in Indien an Unilever erwirbt das britische Unternehmen nun für rund 5,1 Milliarden US-Dollar (inklusive Schulden) die auf Onkologie spezialisierte Tesaro und verstärkt damit sein Pharmageschäft deutlich.

Die Tesaro-Aktie schießt im vorbörslichen Handel in den USA um 58 Prozent in die Höhe, die GSK-Papiere verlieren in London knapp 4 Prozent. Für Tesaro ging es bereits in den vergangenen drei Monaten um 43 Prozent nach oben.

Der Preis von 75 Dollar je Aktie in bar entspreche einem Aufschlag von 110 Prozent auf den Kurs der vergangenen 30 Tage von Tesaro, so GSK. Auf den Kurs vom Freitag ist es eine Prämie von 62 Prozent.

Wichtiges Produkt des in Waltham, Massachusetts ansässigen Biotechnologiekonzerns ist das Medikament Zejula. Das Mittel wird derzeit in den USA und in Europa bei Eierstockkrebs eingesetzt. In der aktuellen Indikation setzte Tesaro mit dem Medikament in den ersten neun Monaten 2018 rund 166 Millionen Dollar um.

GSK traut der Arznei signifikante Chancen auch bei der Behandlung weiterer Krebsarten zu. Untersuchungen dazu liefen bereits. Bei Tesaro befinden sich den Angaben zufolge weitere Antikörper zur Behandlung von Krebs in der Pipeline.

Der Erwerb wird das bereinigte Ergebnis je Aktie von GSK zunächst mit einem mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz belasten, 2022 soll er das Ergebnis steigen lassen.

December 03, 2018

