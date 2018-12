Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schwächstes Wachstum der Eurozone-Industrie seit August 2016

Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im November auf den niedrigsten Stand seit August 2016 gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor fiel auf 51,8 von 52,0 Punkten im Oktober, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 51,5 ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Deutsche Industrie verliert weiter an Dynamik

Die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat sich im November weiter abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie fiel auf 51,8 Punkte von 52,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit 31 Monaten. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 51,6 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Commerzbank: EZB könnte Euro-Bonds durch die Hintertür schaffen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Bilanz ab 2019 voraussichtlich nicht weiter vergrößern, sondern nur noch konstant halten. Wann sie sie verkleinern wird und auf welche Größe, ist derzeit noch ungewiss. Wiederholte Äußerungen von EZB-Ratsmitgliedern zu diesem Thema zeigen, dass es im EZB-Direktorium, dem ständigen Leitungsgremium, Sympathien für eine dauerhaft höhere Bilanzsumme, also Staatsanleihebestände, gibt. Das deutsche Ratsmitglied Jens Weidmann formulierte kürzlich eine Gegenposition.

Anteil der Bundesbank am EZB-Kapital steigt

Der Anteil der Deutschen Bundesbank am Kapital der Europäischen Zentralbank (EZB) steigt ab 2019 wie erwartet leicht. Nach Mitteilung der EZB hält die Bundesbank ab nächstem Jahr 18,4 (derzeit: 18,0) Prozent der Kapitalalanteile. Insgesamt erhöhen sich die Kapitalanteile von 16 nationalen Zentralbanken, darunter jener der Nederlandschen Bank auf 4,1 (4,0) Prozent. Die Anteile von 11 Zentralbanken verringern sich, darunter jener der Banca d'Italia auf 11,8 (12,3) Prozent und jener des Banco de Espana auf 8,3 (8,8) Prozent.

Kashkari hält Fed-Zinserhöhungen weiter für eine schlechte Idee

Der Präsident der Minneapolis-Fed, Neel Kashkari, hat sich erneut für einen Stopp der Zinserhöhungen ausgesprochen und davor gewarnt, dass die US-Notenbank die Wirtschaft versehentlich in die Rezession drängen könnte, wenn sie die Zinsen weiter erhöht. "Ich bin immer noch dieser Meinung. Nichts hat sich geändert", sagte Kashkari in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Ifo-Außenhandelsexperte: Autobauer profitieren von Handelsstreit-Pause

Der Außenhandelsexperte des Ifo-Instituts, Gabriel Felbermayr, sieht die deutschen Autokonzerne als die Hauptgewinner des zwischen den USA und China vereinbarten Innehaltens im Handelsstreit. "Wenn China nun die Vergeltungszölle auf US-Autos rückgängig macht, dann freut das vor allem deutsche Autobauer, die von US Werken aus die chinesischen Kunden mit SUVs bedienen", sagte Felbermayr zu Dow Jones Newswires. Seiner Einschätzung nach sind nun auch die von Präsident Donald Trump angedrohten Autozölle von 25 Prozent nun etwas unwahrscheinlicher geworden, denn diese würden ja auch chinesische Interessen treffen.

Scholz erwartet Grundsatzeinigung zur Bankenunion in der Nacht

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich bei seinem Eintreffen zu Sitzungen der europäischen Finanzminister in Brüssel zuversichtlich gezeigt, dass dabei eine Grundsatzeinigung zu Einzelheiten einer Weiterentwicklung der Bankenunion gefunden wird. Es handele sich um ein "ganz bedeutendes Zusammenkommen", betonte Scholz.

Bundesregierung stockt Dieselfonds für saubere Luft um 1 Milliarde auf

Die Bundesregierung erhöht ihre Mittel zur Verbesserung der Luftqualität in Städten, um Dieselfahrverbote zu vermeiden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte nach dem dritten Treffen mit den Ländern und betroffenen Städten zur Diesel-Problematik an, den 1 Milliarde Euro schweren Fonds zu verdoppeln, um den Städten und den Ländern unter die Arme zu greifen".

NRW will Kohleausstieg nicht von Weltklimakonferenz abhängig machen

Zum Auftakt der Weltklimakonferenz im schlesischen Kattowitz hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegen einen übereilten Kohleausstieg in Deutschland gestellt. Der CDU-Politiker dämpft damit Hoffnungen von Umweltschützern, die Bundesregierung werde in Kattowitz als hochsymbolische Geste ein rasches Abschalten von Kohlekraftwerken zusagen. "Ein vorzeitiger Ausstieg aus der Braunkohle ist eine weitreichende Entscheidung für die nächsten 30 bis 40 Jahre", sagte Laschet der Funke Mediengruppe.

Seibert: Verhandlungszuständigkeit für Handelspolitik liegt bei Brüssel

Die Bundesregierung hat "Anknüpfungspunkte" für ein am Dienstag geplantes Treffen deutscher Autohersteller mit der US-Regierung in Washington betont, aber auch auf die Zuständigkeit der EU-Kommisison für Verhandlungen bestanden. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, "dass die Bundesregierung über dieses geplante Treffen informiert ist".

Ende der Zeitumstellung frühestens 2021

Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit wird voraussichtlich frühestens in 2021 abgeschafft. In manchen EU-Ländern müssten bei der Abschaffung "bestimmte Gesetzgebungsprozessen eingehalten werden" und es brauche daher mehr Zeit, sagte der österreichische Verkehrsminister Norbert Hofer in Brüssel. "Hätten wir darauf bestanden, das sofort zu machen, wäre der Vorschlag gescheitert", fügte er hinzu.

Merkel wird an Trauerfeier für Präsident Bush teilnehmen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Mittwoch persönlich an der Trauerfeier für den verstorbenen US-Präsidenten George H. W. Bush teilnehmen. Das teilte ihr Sprecher Steffen Seibert mit. Merkel werde dazu am Dienstag in die USA reisen. Sie hatte Bush senior bereits in einem Kondolenzschreiben als einen Garanten des transatlantischen Verhältnisses gewürdigt. Sie bezeichnete ihn als "Glücksfall der deutschen Geschichte".

