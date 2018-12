Das Unternehmen evaluierte verschiedene Möglichkeiten, die Versorgung mit Stickstoff sicherzustellen. Die Belieferung mit Stickstoff wurde schließlich aufgrund zu hoher Kosten ausgeschlossen. Mit dem Einsatz eines Stickstoffgenerators der Serie IMT PN PAN von Inmatec konnte das Unternehmen das Ziel verwirklichen, flexibel in der Bereitstellung von Stickstoff für den Produktionsprozess zu werden und gleichzeitig Kosten zu sparen. Der neue Generator ermöglichte es sowohl die produzierte Menge als auch die Stickstoffreinheit zu variieren. Die Firma sammelte so mit Hilfe des Generators wertvolle Erfahrung im Umgang mit Stickstoff für die Produktion und so zeigte sich, dass Wellenlöten auch mit einer Reinheit von 4.0 ohne Qualitätseinbußen durchführbar ist. Branchenüblich ist die Verwendung von 5.0. Das spart dem Unternehmen hohe laufende Kosten. Folglich veranlasste das Unternehmen bei einem anstehenden Update der Produktionsstätte die 4.0 Zertifizierung von zwei neuen Volltunnel-Wellenlötanlagen durch den Hersteller auf Basis eines detaillierten ...

