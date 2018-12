Luxembourg (www.aktiencheck.de) - 2018 wird als ein schweres Jahr für Multi-Asset-Portfolios in die Geschichte eingehen, so die Experten von Moventum. Fast alle Anlageklassen seien ins Minus gelaufen. Dies sei zuletzt vor zehn Jahren so ausgeprägt gewesen, im Krisenjahr 2008. "Erinnerungen werden wach, trotzdem ist die Lage heute wesentlich stabiler", sage Sascha Werner, Portfoliomanager beim Portfoliodienstleister Moventum S.C.A. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...