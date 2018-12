Der Preis für die Erdölsorte Brent ist im vergangenen Monat um 23 % gefallen. Ausgelöst wurde der Preisverfall durch Befürchtungen vor einem Überangebot auf dem Ölmarkt. Die Preise zerfielen so plötzlich wie beim Absturz vom November 2014, dass es schon fast unheimlich ist. Jedoch wird die Organisation der erdölexportierenden Länder (Opec) bei ihrem Treffen am 6. Dezember 2018 unseres Erachtens handeln, um den Verfall aufzuhalten, was 2014 nicht der Fall war. Der Zeitraum 2014-2016 war für das Kartell so schmerzhaft, dass es wohl kaum eine Rückkehr in eine Ära der schwachen Preise anstreben wird. Auch stehen die heutigen Ereignisse in einem vollkommen anderen Zusammenhang. 2014 sorgte die Opec absichtlich für einen Preisverfall, um die USA und andere Produzenten, deren Förderkosten über denen der Opec liegen, zu brüskieren. Dieses Mal scheinen die schwachen Preise hauptsächlich auf die Produktionsausweitung in den USA zurückzuführen zu sein. Die Ereignisse von 2014 haben gezeigt, dass es der Opec nicht gelungen ist, ein Produktionswachstum in den USA zu verhindern. Die Opec hat daraus ihre Lehren gezogen. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass sie die Fördermengen weiterhin auf einem hohen Niveau halten will, um ihren Marktanteil zu sichern. Stattdessen wird sie versuchen, höhere Preise zu erzielen, um Staatseinnahmen zu sichern.

Eine Situation, zu der keiner zurückkehren will

Der Zusammenbruch der Ölpreise, der in der zweiten Jahreshälfte 2014 seinen Anfang nahm, schadete den Haushaltssalden der Opec-Mitgliedsstaaten, deren Regierungen von den Erdölerträgen in hohem Mass finanziell abhängig sind. Trotz der Sparmassnahmen in den folgenden Jahren kam es erst zu einer deutlichen Entspannung im Haushalt dieser Länder, als sich die Ölpreise 2017 wieder erholten.

USA sind für den heutigen Preisverfall verantwortlich

In den USA wird die Ölproduktion mit hoher Geschwindigkeit ausgeweitet, was eine Senkung der weltweiten Ölpreise zur Folge hat. Obwohl durch den Preisrückgang von 2014 auch die Anzahl der Ölförderanlagen sank, führte der Fokus auf Kostenkontrolle und Effizienzsteigerung bei den Förderanlagen 2016 wieder zu einer Produktionsausweitung. Die USA produzieren mehr Öl denn je und sind heute der grösste Rohölproduzent der Welt. Im Vergleich zum Spitzenwert von 2014, wurde dies mit 45 % weniger Förderanlagen erreicht.

Erhöhung ...

