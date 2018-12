Die Bundesregierung stellt sich schützend vor die Ukraine, nachdem Putin diese eine "Partei des Krieges" nannte. Stattdessen macht sie Russland Vorwürfe.

Die Bundesregierung hat die jüngsten Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Ukraine-Konflikt "mit Befremden zur Kenntnis genommen". Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Putin hatte auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires die Ukraine als "Partei des Krieges" bezeichnet. "Die jetzige Führung der Ukraine ist nicht an einer Lösung der Situation interessiert, schon gar nicht mit friedlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...