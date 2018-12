Von Colin Kellaher

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson beteiligt sich über eine Tochter an dem niederländischen Biopharmaunternehmen Argenx SE. Beide Seiten besiegelten eine Kooperation zur Weiterentwicklung der Krebs-Immuntherapie Cusatuzumab und beschlossen dafür auch den Einstieg der Amerikaner bei den Niederländern im Wert von 500 Millionen US-Dollar.

Johnson & Johnson zahlt selbst 300 Millionen Dollar an Argenx und nimmt zusätzlich 200 Millionen Dollar aus dem Topf seiner Venture-Capital-Sparte. Dafür erhalten die Amerikaner einen Anteil von 4,68 Prozent an Argenx. Sollte das Medikament erfolgreich sein, winken den Niederländern weitere 1,3 Milliarden Dollar an Meilensteinzahlungen sowie eine prozentual zweistellige Umsatzbeteiligung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2018 07:43 ET (12:43 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.