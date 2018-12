Die Höchststände in der Aktie von BMW um 123,75 Euro aus Anfang 2015 sind schon lange Geschichte, zuletzt dümpelte der Wert um gerade einmal 71,00 Euro herum und drohte auch unter diese Unterstützung zurückzufallen. In den letzten beiden Handelsmonaten formierte sich in diesem Bereich ein hoffnungsvoller Boden, der am Freitag aber drohte, gebrochen zu werden. Dieses Szenario konnte jedoch mit dem heutigen Kurssprung schlagartig entschärft werden, das Papier von BMW sprang direkt in den Widerstandsbereich um 77,40 Euro an. Der übergeordnete Abwärtstrend bestehend seit Januar dieses Jahres ist aber nach wie vor intakt, innerhalb dessen bieten sich aber ausreichende Handelsansätze bei einer Fortsetzung der positiven Tendenz in der Automobilbranche.

Showdown am Dienstag

Anleger versprechen sich offenbar nachhaltige Lösungen im Handelsstreit der USA mit den europäischen Automobilbauern, am Dienstag ist ein Treffen hochrangiger Autobosse ...

