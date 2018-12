Das vorläufige Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA sorgt auch an den Börsen für eine deutlich verbesserte Stimmung. Der DAX legt bis zum Mittag um 2,4 Prozent zu, der TecDAX erholt sich in ähnlichem Maße. Davon können natürlich auch die Einzelwerte profitieren, für das Papier des Windkraftspezialisten Nordex geht es am Montagvormittag um fast 2 Prozent nach oben. Das Unternehmen macht dabei auch mit einem neuen Großauftrag von sich reden. Demnach wurden für ein Windkraftprojekt ... (Alexander Hirschler)

