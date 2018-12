München (ots) - Die in München beheimatete EL-NET GROUP hat ihr Angebot an Personalberatungs-Dienstleistungen strategisch erweitert und die dafür notwendigen personellen Weichenstellungen im Unternehmen vorgenommen.



Zum 10. Oktober 2018 ist Dr. Norbert Bensel in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewechselt. Zuvor war Dr. Bensel seit September 2013 als Vorstandsmitglied des Unternehmens tätig. Ab dem 1. Januar 2019 wird Dr. Maximilian Riesenhuber von Düsseldorf aus als neuer Vorstand sich insbesondere um die Themen Talent Management und Management Audit kümmern. Dr. Riesenhuber kommt von der Beratungsfirma "Odgers Berndtson".



Ab dem 1. März 2019 wird Erich Wulff neuer Geschäftsführer der EL-NET Placement GmbH. Herr Wulff war zuvor Niederlassungsleiter bei VBLP und tritt die Nachfolge von Frau Eva-Maria Schauer an, die sich auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung zurückzieht, dem Unternehmen aber weiterhin als Senior Advisor aktiv verbunden bleiben wird.



Zum 1. Dezember 2018 tritt Benjamin Scholz die Position des Head of Finance Consultancy an. Dieser neugeschaffene Bereich ist direkter Teil der EL-NET Consulting AG und berät Personen in allen Finanz- und Steuerthemen im Kontext der beruflichen Veränderung und Entwicklung. In Personalunion wird Herr Scholz weiterhin als Head of Operations das Placement-Projektgeschäft des Unternehmens verantworten.



Der Vorsitzende des Vorstands der EL-NET GROUP, Dr. Eckart Eller, unterstreicht, dass das Unternehmen mit diesen Schritten den eingeschlagenen Weg des Wachstums und der Verbreiterung des Beratungsangebots konsequent weiterführt: "Mit der strategischen Erweiterung unserer Geschäftsfelder und der damit verbundenen personellen Weichenstellung hat sich die EL-NET GROUP so positioniert, dass sie den Herausforderungen der Zukunft mit größter Kompetenz und Beratungstiefe begegnen wird."



Die vor 20 Jahren gegründete EL-NET GROUP mit Sitz in München ist der erste Personaldienstleister mit einem vollständig integrierten Beratungsansatz, dessen einzelne Business-Einheiten Recruiting, Placement, Interim, Talent Management und Innovation einerseits fachlich spezialisiert sind, gleichzeitig aber auch durch ihren ständigen Austausch eine ganzheitliche Beratung ermöglichen.



