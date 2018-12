Die Europäische Zentralbank will eine stärkere Überwachung von Kredit- und Finanzgeschäften abseits der etablierten Bankenbranche.

EZB-Ratsmitglied Klaas Knot fordert eine stärkere Überwachung von Kredit- und Finanzgeschäften abseits der etablierten Bankenbranche. In den vergangenen zehn Jahren seit der Finanzkrise sei es vor allem darum gegangen, strengere Regeln für Geldhäuser einzuführen und hier sei auch viel erreicht worden, sagte der Notenbankchef der Niederlande am Montag in Amsterdam laut Redetext.

"Nun beobachten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...