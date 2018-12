Die Nachfrage nach der Gemeinschaftswährung lässt zum Beginn der neuen Handelswoche zu wünschen übrig und so musste sich der EUR/USD vom Tageshoch in den Bereich der 1,1330/20 zurückziehen. EUR/USD Fokus liegt auf Daten, Fed Reden Die Verkäufe nahmen am Tageshoch im Bereich der 1,1380 zu, so dass das Tagestief bei 1,1330/20 gebildet wurde, wo sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...