Moët & Chandon präsentiert stolz seine neue Partnerschaft mit der elektrischen Straßenrennserie - der ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft. Hier treffen zwei Pioniere aufeinander: Moët & Chandon, das als Champagnerhaus dazu beigetragen hat, Champagner in die Welt hinauszutragen - und Formula E, die weltweit erste vollelektrische Kategorie für Einsitzer im internationalen Motorsport. Neben der Tatsache, dass hier unvergessliche Erlebnisse mit Fans rund um den Globus geteilt werden, ist es auch der Wunsch beider Marken, optimale Bedingungen für Nachhaltigkeit, Technologie und Innovation an künftige Generationen weiterzugeben.



Offizieller Auftakt der weltweiten Partnerschaft ist die fünfte Saison der Meisterschaft, die am 15. Dezember 2018 beginnt. Als offizieller Champagner wird Moët & Chandon vom Siegerpodest bis zu den Hospitality-Bereichen präsent sein - einschließlich VIP-Lounges und eigener Fanzone, dem Allianz E-Village.



Die Zukunft bewegen und ein verantwortungsvolles Erbe hinterlassen



Die treibende Kraft hinter der Partnerschaft von Moët & Chandon mit der Formel E ist ihr gemeinsames Engagement für die Umwelt. Für Moët & Chandon ist die Natur ein kostbares Gut: Sie ist Ursprung von Qualität und Identität des Champagners und seit dem Jahr 1743 Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg. Doch Moët & Chandon ist nicht nur das weltweit größte Champagnerhaus, es ist auch führend in nachhaltigem Weinbau: Im Jahr 2007 erhielt das Unternehmen die Zertifizierung nach ISO 14001 für alle seine Anlagen und Geschäftsbereiche; im Jahr 2014 dann eine Doppel-Zertifizierung für nachhaltigen Weinbau und hohe Umweltverträglichkeit auf dem gesamten Weingut. Neben anderen Maßnahmen bekämpft die Formel E den Klimawandel, indem sie Elektrofahrzeuge als Lösung für Luftverschmutzung in Stadtzentren anbietet und Hindernisse abbaut, die dem Markt für Elektrofahrzeuge entgegenstehen. Erst kürzlich wurde die elektrische Straßenrennserie als Wegbereiter nachhaltiger Praktiken bei Veranstaltungen nach ISO 20121 zertifiziert.



Stéphane Baschiera, Präsident und CEO von Maison Moët & Chandon, äußert hierzu: "Moët & Chandon freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Formel E, einer innovativen Marke, die die Zukunft der nachhaltigen Mobilität unterstützt. Als Champagnerhaus, das Technologie zu einem wesentlichen Bestandteil seiner Strategie gemacht hat - von unserer breit aufgestellten Abteilung für Forschung und Entwicklung bis hin zur Präzision unserer nachhaltigen Weinbewirtschaftung - ist es ein Vergnügen, mit der Formel E zu arbeiten, die führend auf dem Gebiet der Technologie ist und die Zukunft neu denkt."



Alejandro Agag, Gründer und CEO der Formel E, sagt: "Auf zu einem weiteren spannenden und unvorhersehbaren Jahr in der fünften Saison - wir werden die denkwürdigsten Momente stilvoll zusammen mit Moët & Chandon feiern. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Beweis für das kontinuierliche Wachstum der Formel E und für das stetig wachsende Portfolio namhafter Marken wie Moët & Chandon."



Eine Weiterentwicklung der langjährigen Motorsport-Tradition von Moët & Chandon



Die Partnerschaft von Moët & Chandon mit der Formel E ist ein aufregendes Novum für das Haus - das bereits Erfahrungen auf der Rennstrecke sammeln konnte. Als eines der ersten Unternehmen unterstützte Moët & Chandon den Sport durch engagiertes Markensponsoring und war schon in den 1930er Jahren offizieller Champagner bei zahlreichen Automobilwettbewerben und Autorennen. In dieser neuen Partnerschaft bleibt Moët & Chandon seiner Rennsporttradition treu; durch die Unterstützung der Formel E blickt das Haus zudem in eine aufregende sportliche Zukunft.



