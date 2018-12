FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf will jungen Kosmetikunternehmen in Südkorea den Marktzugang und die Entwicklung erleichtern und hat ein sogenanntes Accelerator-Programm für Start-Ups in Seoul gestartet. Eine Kooperation mit dem US-Unternehmen Wework, einem Vermieter von voll ausgestatteten Büros, ist Teil des Programms.

Ausgewählte Startups aus Südkorea sollen über eine globale Plattform Zugang zu Beiersdorfs globalen Märkten und Expertise im Bereich Hautpflege bekommen, also im Bereich der Marke Nivea. Ein eigenes Team bei Beiersdorf wird mit den Startups zusammenarbeiten und sie bei der Entwicklung ihrer Ideen unterstützen. Dieses Team dient als Schnittstelle zu Beiersdorfs Führungskräften aus den Unternehmensbereichen Marketing, Vertrieb, Digitalisierung, Supply Chain und Forschung & Entwicklung.

Das Accelerator-Programm wird im Seouler Stadtteil Hongdae eingerichtet, der laut Beiersdorf als Zentrum der Beauty- und Modeszene gilt. Zu diesem Zweck sind Beiersdorf und Wework in Seoul eine strategische Partnerschaft eingegangen. Wework wird Beiersdorf den Zugang zur Startup-Szene in Seoul erleichtern. Die Kandidaten für die erste Riege der Startups werden im ersten Quartal ausgewählt.

