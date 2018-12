Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 39,50 auf 43,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im Schlussquartal des Geschäftsjahres die erwartet guten Zahlen abgeliefert, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die starke Dynamik beim Auftragseingang und die steigenden Margen ließen ein weiteres positives Jahr erwarten. Das neue Kursziel begründete Latz mit seinen angehobenen Schätzungen sowie der weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungsbasis./gl/edh Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-12-03/14:31

ISIN: DE000SHL1006