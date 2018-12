Investoren reagieren verunsichert auf die jüngsten Ausschreitungen in Frankreich. Viele sorgen sich um die Auswirkungen auf den Tourismus und das Wachstum.

Die schwersten Krawalle in Frankreich seit Jahrzehnten haben inzwischen auch Auswirkungen an der dortigen Börse. Am Montag gerieten vor allem Titel von Unternehmen, die stark von der heimischen Konjunktur und dem Tourismus abhängig sind, unter Druck. So fielen etwa die Aktien der Supermarktkette Carrefour um 1,4 Prozent, die Titel des Hotelbetreibers Accor gaben 0,8 Prozent nach und für die Airline ...

