Die Commerzbank hat die BASF-Aktie angesichts von Gerüchten über eine Kooperation im Bauchemiebereich sowie einer Erholung des Wasserstands im Rhein auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Ein mögliches Gemeinschaftsunternehmen mit der französischen Parex Gruppe trüge zur Konsolidierung des fragmentierten Marktes bei, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den steigenden Wasserstand des Rhein schrieb er, dass dies die Produktion im TDI-Werk in Ludwigshafen wieder ankurbeln sollte./ck/bek Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BASF111