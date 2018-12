Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Ein höheres Basisrisiko bei Tonerde, Vertragsangelegenheiten und niedrigere Preise bei Kobalt lassen den Rohstoffkonzern Glencore vorsichtiger werden. Das Unternehmen geht nun davon aus, im laufenden Jahr ein bereinigtes EBIT in der Marketing-Division von rund 2,7 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Zuletzt hatte der anglo-schweizerische Bergbau- und Rohstoffhandelskonzern einen Wert in der oberen Hälfte der langfristigen Prognosespanne von 2,2 bis 3,2 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Die langfristige Prognosespanne bleibe aber unverändert, so Glencore. Der Konzern verwies auf Chancen aus jüngsten Fusionen und Übernahmen, die negative Effekte an anderer Stelle ausgleichen dürften. Glencore geht davon aus, im kommenden Jahr den Mittelpunkt der Spanne zu erreichen. Das Basisrisiko für Tonerde werde sich ab 2019 signifikant reduzieren, so der Konzern.

Das unbereinigte Marketing-EBIT wird nach Konzernangaben dieses Jahr um rund 100 Millionen Dollar dadurch geschmälert, dass der Agrar-Bereich nicht mehr vollständig in der Bilanz konsolidiert wird.

